Actu internationale - Le concept de neutralité - 10/05/2019

Le vendredi 10 mai 1940, c'était également un vendredi, les Belges pensaient déjà à un week-end de pentecôte ensoleillé. Au lieu de cela ils furent précipiter dans la guerre et l'occupation allemande pour plus de 4 ans. Ils se croyaient pourtant, à l'image de nos voisins luxembourgeois et néerlandais protégés par leur politique de neutralité. Pour les Belges, c'est la répétition de 1914 sauf qu'en 14 la neutralité lui avait été imposée à la naissance de l'Etat belge par les grandes puissances.