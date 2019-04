C'est ce soir... l'ouverture du festival Balkan Trafik! le festival dees cultures des Balkans... danses performances et musique.. on pourra y entendre ceci entre autre... Ceci... c'est de la musique qui vient de Bosnie Herzegovine.. Wahoub Fayoumi, revient de Bosnie et elle y a rencontré plusieurs artistes qui seront ici cette semaine...