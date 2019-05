"A Piece of Fake", des portraits d'escrocs de l'art et de l'art du faux avec Marie Charette. Ce jeudi, le peintre belge Christian Silvain plagié par un artiste chinois Ye Yongqing et l'artiste américains Jeff Koons pour son plagiat d'une publicité de Naf-Naf...

Émission Entrez sans frapper