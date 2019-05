En attendant la finale, les douze heureux élus du Reine Elisabeth 2019 se retrouvent une semaine, isolés du reste du monde, à la Chapelle musicale de Waterloo. Le but est de se concentrer sur l’imposé et le concerto qu’ils auront choisi. Comment se passent l’arrivée et le séjour dans la Chapelle ? Quelle sera l’œuvre imposée ?