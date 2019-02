Une pièce de théâtre jouée actuellement au théâtre de l’Ancre à Charleroi et du 21 au 30 mars au Théâtre National à Bruxelles. L.U.C.A. pour Last Universal Common Ancestor, nous plonge au plus profond de nos origines. Qu’est-ce que ça signifie d’être un migrant ? D’être chez soi ?