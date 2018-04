Focus sur le Balkan Trafik, le festival dédié aux cultures du sud-est de l’Europe. Interviews de Skiller, un as du beatbox et des musiciens de l’académie de Musique et de danse de Plodviv en Bulgarie.



Balkan Trafik se déroulera au Palais des Beaux-arts de Bruxelles, du 19 au 21 avril et le 22 avril sur la Grand-Place de Bruxelles.