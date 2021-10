Il est question du scandale Pegasus, du nom de ce logiciel espion produit en Israël et vendu à 55 pays. Logiciel qui a permis d'espionner des journalistes, des responsables d'état. Nous en parlons avec deux invités : Fabrice Epelboin, entrepreneur, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste de ce genre de domaines; et, Bertrand Vergely, philosophe et théologien