Avec Diane Hennebert, l’administratrice déléguée de Out of the Box, on s’interroge sur la réussite scolaire à travers l’expérience de l’atelier de pédagogie créative « out of the box ». Cet atelier accueille des jeunes en décrochage scolaire, âgés de 15 à 19 ans. Et, un livre vient de sortir qui raconte les objectifs, les méthodes et les activités de cette drôle d’école. Ce livre est consultable sur le site : www.ofthebox.be