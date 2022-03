60 secondes pour l'avenir : Investir dans la mobilité électrique sur Auvio

Investir dans la mobilité électrique Q : Depuis deux semaines, nous détaillons les avantages de la mobilité électrique. Je suis tellement convaincue que je veux investir dans ce secteur. Comment faire ? R : Avant toute chose, une mise en garde : investir dans un seul secteur, c’est s’exposer aux risques qui lui sont propres. Le secteur de la voiture électrique est sensible à la conjoncture économique. Et même s’il est censé se développer à l’avenir, vous devez avoir conscience des risques de pertes à court terme. N’oubliez donc pas de diversifier votre portefeuille en misant aussi sur d’autres actifs financiers. Q : D’accord mais si mon portefeuille est déjà bien diversifié, où puis-je trouver des placements qui misent sur l’électrification du parc automobile ? R : Mieux vaut éviter d’acheter des actions individuelles de grands constructeurs automobiles. C’est très risqué. Optez pour des fonds dédiés à la mobilité électrique. Ils misent non seulement sur les constructeurs auto mais aussi sur la production des batteries ou encore sur les composants technologiques. Plusieurs de ces fonds sont commercialisés en Belgique via la plupart des institutions financières.