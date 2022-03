60 secondes pour l'avenir : Vers des véhicules à hydrogène ? sur Auvio

Vers des véhicules à hydrogène ? Q : Face à l’autonomie encore limitée des voitures électriques, existe-t-il une alternative intéressante sur le plan du CO2? R : Il y en a une : la voiture à hydrogène, Elle fonctionne aussi avec un moteur électrique, mais ce moteur est alimenté par une pile à combustible, pas par une batterie rechargeable. Cette pile fabrique de l’électricité grâce à une réaction entre de l’hydrogène et de l’oxygène capté dans l’air. Cette réaction produit uniquement de l’électricité et de l’eau : il n’y a donc aucune émission polluante. Et une pile à hydrogène fournit beaucoup d’électricité, ce qui permet de voyager sur de longues distances. Q : Y a-t-il des chances de pouvoir rouler en voiture à hydrogène dans quelques années ? R : Actuellement, on en vend moins de mille par an en Europe, ce qui est insignifiant. Il y a encore des obstacles de taille. Il faut développer des capacités de production d’hydrogène vert, une filière que l’Europe a décidé de stimuler. Et il faut aussi déployer un réseau de distribution d’hydrogène, ce qui prendra du temps. En résumé, pour la voiture à hydrogène, il faudra encore un peu de patience.