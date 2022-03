60 secondes pour l'avenir : Les options pour installer une borne de recharge à domicile sur Auvio

Les options pour installer une borne de recharge à domicile Q : On l’a évoqué hier, pour recharger une voiture électrique, les avantages d’une borne à domicile sont nombreux. Mais comment financer cette dépense ? R : Pour faire installer une borne de recharge pour voiture électrique chez soi, il faut compter environ deux mille euros. Pour financer cette installation, vous pouvez obtenir un financement bancaire. Le montant de l’installation de la borne peut aussi être intégré dans le prêt auto. L’employeur peut prendre en charge l’installation. et même octroyer une carte de recharge, qui est l’équivalent de la carte carburant. De plus en plus souvent, les contrats de leasing couvrent l’installation d’une borne à domicile. Q : D’accord mais l’installation de cette borne ne va-t-elle pas augmenter mon précompte immobilier ? R : Non. Le ministre des Finances l’a récemment précisé : les bornes de recharge de voitures électriques n’ont aucune influence sur le revenu cadastral. Il n’y aura donc pas de hausse du précompte immobilier.