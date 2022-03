60 secondes pour l'avenir : Installer une borne de rechargement à domicile sur Auvio

Installer une borne de rechargement à domicile Q : Si j’achète une voiture électrique, faut-il absolument que j’installe une borne de recharge à domicile ? R : Ce n’est pas indispensable mais c’est fortement conseillé. Sur une prise ordinaire, une recharge prendrait plus de deux jours. Avec une borne de recharge à domicile, une nuit peut suffire. C’est aussi une question de facilité et de sécurité. Vous y avez accès facilement et le dispositif résiste aux intempéries. Q : Et y a-t-il des avantages fiscaux pour les bornes de recharge à domicile ? R : Oui, une réduction d’impôt est prévue. Jusqu’à la fin de cette année, cet avantage fiscal s’élève à quarante-cinq pour-cent du montant payé, plafonné à mille cinq cents euros. Mais il faut respecter trois conditions. La borne de recharge doit être installée à domicile : ça ne vaut donc pas pour une résidence secondaire. La borne doit aussi être intelligente, et donc adapter la vitesse de charge à la consommation du ménage. Et enfin, elle doit être alimentée par de l’électricité verte, soit via des panneaux solaires, soit via un fournisseur d’énergie verte.