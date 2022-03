60 secondes pour l'avenir : Pourquoi tant d’empressement pour la voiture électrique ? sur Auvio

Pourquoi tant d’empressement pour la voiture électrique ? Q : Pourquoi insiste-t-on autant sur le passage à la voiture électrique ces derniers temps? R : Le secteur du transport est responsable d’un quart des émissions de CO2. Et dans ce secteur, c’est le parc automobile qui pollue le plus. Les véhicules particuliers émettent plus de la moitié du gaz carbonique imputable au transport. Si on veut atteindre les objectifs de neutralité carbone, il faut donc travailler à l’électrification du parc automobile. Cette transition touchera quasiment tout le monde dans les prochaines années. Q : Mais comment pourra-t-on passer à la voiture électrique en seulement quelques années ? R : Beaucoup d’entreprises ont déjà commencé à électrifier leur parc automobile. Car d’ici quatre ans, seules les voitures électriques bénéficieront d’une fiscalité attrayante. D’ici là, les particuliers devraient eux aussi pouvoir accéder à des voitures électriques à des prix plus abordables. Plus d’un Belge sur deux envisage acheter un véhicule électrique avant la fin de la décennie. Entretemps, un marché de l’occasion électrique devrait avoir commencé à se développer.