Le Mug - Invité 2 : Les votes sont ouverts sur Auvio

En cinq ans déjà, ils sont plus d’une centaine à avoir passé la porte du studio 40 de Liège ; du grand Stromae en passant par Puggy, Alice on The Roof, Loïc Nottet, Caballero & JeanJass, Mustii, Mélanie De Biasio, Girls in Hawaii, sans oublier Angèle et Roméo Elvis pour ne citer qu’eux… Plus qu’une simple cérémonie, les DMA sont devenus au fil du temps un rendez-vous incontournable de la scène musicale Belge ! À partir de ce mardi 10 décembre et durant un mois vous avez la possibilité de voter pour vos artistes préférés parmi 9 catégories, rtbf.be/dma. Avec Joëlle Scoriels.