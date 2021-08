Thème : Londres Cinéma : The Private Life on Sherlock Holmes (Billy Wilder) BD : La Marque Jaune (Edgar P. Jacobs) Livre : Peter Pan (James Matthew Barrie) Musique : London Calling (The Clash), London is the place for me (Paddington), Wasting my young years (London Grammar), Un avion pour Londres (Les Tricheurs), Lady in red (London Symphony Orchestra) et Last train to London (Electric Light Orchestra)