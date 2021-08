Thème : Le Roller Cinéma : Subway (Luc Besson), Boogie Nights (Paul Thomas Anderson) et Paranoid Park (Gus Van Sant) Musique : Sk8ter Boi (Avril Lavigne), Roller Skate (Sheryl Crow), Xanadu (Olivia Newton-John), Back on my sh*t (Jaden Smith) et Quand on s’quitte en skates (Cendrine De Crozant)