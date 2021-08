Thème : Ballon Le vent de la liberté (Michael Herbig), Le ballon rouge (Albert Lamorisse) et Up (Pete Docter) Musique : 99 Luftballons (Nena), Les ballons rouges (Serge Lama), Un phoque en Alaska (Beau Dommage), Où vont les ballons ? (Michel Legrand), Flowers and balloons (Bent Van Looy) et Kashmir (Led Zeppelin)