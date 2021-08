Thème : La Floride Cinéma/Télé : Flipper le dauphin (Série), Miami Vice (Série) et Floride (Philippe Le Guay) Musique : Conga (Miami Sound Machine), That’s the way I like it (KC & The Sunshine Band), Miami Vice (Jan Hammer), Good Feeling (Flo Rida), I Shot the Sheriff (Eric Clapton) et Learning to fly (Tom Petty & The Heartbreakers)