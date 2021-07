Thème : La Thaïlande Cinéma : Voyage au bout de l’enfer (Michael Cimino), Emmanuelle (Just Jaeckin) et The Impossible (Juan Antonio Bayona) Musique : Les Oiseaux de Thaïlande (Ringo), Thai Na Na (Kazero), Porcelain (Moby), La plus belle chanson (Jacqueline Taieb), Orchid Club (Blondie) et Just being friendly (Tilly Birds)