Thème : La kermesse Cinéma : La kermesse héroïque (Jacques Feyder), L’inconnu du Nord Express (Alfred Hitchcock) et Elephant Man (David Lynch) Musique : A la foire de l'Esst (Angelo Branduardi), Coney Island Baby (Lou Reed), Merry Go Round (Mötley Crüe), Rappelle-toi minette (Patrick Juvet), Funhouse (Pink !) et Brighton Rock (Queen)