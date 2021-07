Thème : Monaco Cinéma : La Main au collet (Alfred Hitchcock), Le roman d’un tricheur (Sacha Guitry) et La fille de Monaco (Anne Fontaine) Musique : 28 degrés à l’ombre (Jean-François Maurice), Il faut naitre à Monaco (Joe Dassin), Grace Kelly (Mika), What do you want from me (Monaco), Ouragan (Stéphanie), T’as vu Monte Carlo (Annie Cordy)