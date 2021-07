Thème : La voiture Films : Little Miss Sunshine (Valerie Faris, Jonathan Dayton), The Van (Stephen Frears) et The Lady in the van (Nicholas Hytner) Musiques : U Turn (Aaron), C’est comment qu’on freine (Bashung), Le GPS (Sttellla), Virage (Yves Duteil), Fly on the Windscreen (Depeche Mode), Stuck in the middle with you (Stealers Wheel)