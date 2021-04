5 Heures : Une foule de sortie cette semaine au … CINEMA! #Stillstandingforculture sur Auvio

Cette semaine, 5 Heures vous parle de sorties en salle!

Entre le 30 avril et le 8 mai, il y aura chaque jour des projections de films en salle de cinéma!! Le samedi 1er mai sera particulièrement foisonnant parce que la Journée Internationale des Travailleur.se.s symbolise la volonté des métiers du cinéma de renouer avec leur dimension publique.

Pendant ces 9 jours, certains opérateurs vous accueilleront dans leurs salles, d’autres en extérieur. Tous le feront dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics et appliqués entre juillet et octobre 2020 (port du masque, gel hydroalcoolique, distances et sièges vides entre chaque bulle, …).

Demandez le programme: Générique!