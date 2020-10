5 Heures : Y’a pas comme une odeur de poney? sur Auvio

Ca sent la sirène? C’est Voulzy qui prépare sa compilation de fin d’année. « Adieu les cons », welcome back Albert Dupontel? Ca sent le renfermé? C’est Mickey 3D qui revisite Respire avec Big Flo et Oli. «I am Greta », la face cachée de Greta Thunberg? Ca sent le oinj? C’est le monde du jazz qui rend hommage à Bob Marley. Et « Calamity », une autre vision de Calamity Jane? Ca sent la testostérone? C’est Dany Brillant qui met la gomme. « Poly », le retour de la vengeance du petit poney créé par Cécile Aubry. Y’a pas comme une odeur d’écurie? Générique !