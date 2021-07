Un Crime, une Histoire : 36, Quai des Orfèvres : Episode 1 : Le crime de la rue Montaigne sur Auvio

Au cœur de Paris, sur l’île de la Cité, se trouve l’une des plus fameuses adresses de l’histoire de la police. Elle a vu défiler les plus grands criminels, elle a vu travailler les plus grands enquêteurs : le 36, Quai des Orfèvres. A Paris et au-delà, dans la France entière, Jean-Louis Lahaye nous fait revivre, dans leur époque, les plus grandes affaires criminelles des XIXème et XXème siècles. Aujourd’hui : le crime de la rue Montaigne