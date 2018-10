2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick - Entrez sans frapper - 11/10/2018

"2001, l'Odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick, l'un des films les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma, sorti en salles en 1968, fête cette année ses 50 ans !



À cette occasion, le Festival international du Film de Gand (Film Fest Gent) organise un concert le 18 octobre prochain intitulé "2001 and Beyond : A Symphonic Odyssey", dirigé par Dirk Brossé du Brussels Philharmonic, et qui reprendra des partitions de films qui se passent dans l'espace (Alien, Star Wars, Star Trek, Seul sur Mars).



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.

Émission Entrez sans frapper