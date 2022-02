L’histoire continue revient sur un mouvement de grève des profs de 1996 qui reste à bien des égards historique. Historique par sa longueur, près de quatre mois durant lesquels les enseignants ont débrayé, s’organisant pour qu’il y ait toujours une province dans laquelle des écoles étaient en grève. Historique par son importance sociale, politique et même culturelle aussi. Car les grèves de 96 sont les dernières d’un vaste mouvement entamé dès le début des années 90 contre les économies réalisées par les différents gouvernements de la communauté française. Toute une génération d’enseignants, d’étudiants, de parents et d’élus a donc été touchée directement par ce mouvement social, ce qui en fait l’un des plus importants de l’après-guerre en Belgique.