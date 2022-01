L’Histoire continue revient sur une histoire tragique. Le suicide de deux adolescents après une soirée alcoolisée, une soirée passée à écouter du Metal. Ce drame à conduit les parents à poursuivre le groupe Judas Priest. Ils s’en prennent à des prétendus messages subliminaux qui auraient poussé leurs enfants à mettre fin à leur jour. Ce drame a lieu au milieu des années 80, le procès se tient en 1990. Il va imposer un débat à la société américaine, le rock, en particulier ses formes les plus extrêmes corrompt-il la jeunesse ? Le procès de Judas Priest, c’est le conflit entre une Amérique puritaine contre une Amérique plus libertaire. Le procès de Judas Priest intervient dans une véritable guerre morale qui se déroule aux Etats Unis. Si le Rap est aussi visé c’est surtout le rock et en particulier ses formes plus extrêmes comme le Métal qui sont dans le collimateur.