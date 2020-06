Tendances Première : De la banque à la cuisine - Chroniques d'une reconversion sur Auvio

LES TRIBUS

Avec notre chroniqueuse juridique, Yasmine Lamisse, on décrypte le congé corona pour salariés et (nouveautés) pour indépendants, l'allocation parentale pour parents indépendants et autres aides pour indépendants.



LE DOSSIER

De la banque à la cuisine - Chroniques d'une reconversion (Ed. La boite à pandore)

Anna Melloul a 50 ans. Elle mène une jolie carrière de cadre supérieure dans une grande banque et compte même parmi les rares femmes au poste de directeur. Elle gagne bien sa vie et sa voie est toute tracée jusqu'à sa retraite. Pourtant, à la suite d'un conflit violent avec son manager, Anna décide de tout quitter... et de s'inventer d'urgence un nouveau métier. C'est alors vers la cuisine qu'elle se tourne, sans mesurer les grands écarts (de compétences, de références, de revenus...) que cette reconversion représente.

A l'heure où certains sont en réflexion professionnelle, coup d'œil sur une reconversion peu banale.



LES TENDANCEURS

« Tous ces trucs bizarres que j'ai testés via le blog », avec Chrystelle Charlier www.imparfaites.be

