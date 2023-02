ZZ Top, pourquoi ce double Z et ce Top ?

D’où vient, le fameux double Z ? Est-ce pour être à la toute fin des bacs de disques ? Est-ce une légende ? Ce n’est pas la version officielle, mais ça les a aidés un peu à se faire connaître. Avant de se former. Les membres jouaient dans des groupes différents, Billy Gibbons dans les Moving Side Walks (les trottoirs roulants), tandis que Dusty Hill et Frank Baerd étaient membres du groupe American Blues. L’union des trois membres se fera en 1969, alors 2 membres des Moving Side Walks sont enrôlés dans l’armée et que l’American Blues se dissout faute à un manque criant de succès tout simplement. Les trois hommes se connaissent, s’apprécient et ont tout simplement décidé de bosser ensemble par leurs goûts musicaux communs et par leurs influences communes.