ZZ Top en concert au Texas

Au début du mois, le groupe annonçait par ailleurs l’arrivée de Raw. Ce nouvel album live a servi de bande-son pour le documentaire Netflix That Little Ol' Band From Texas, nommé aux Grammy Awards en 2019.

Réalisé par Sam Dunn et publié par Banger Films, ce documentaire présente la formation classique du trio composé de Billy Gibbons (guitariste et chanteur), Frank Beard (batteur) et du défunt Dusty Hill (bassiste). Il montre ZZ Top en train de se produire dans "la plus ancienne salle de danse du Texas", Gruene Hall. L’album a été conçu à partir de cette performance intime et "brute".

"C’était réellement un retour à nos racines", ont déclaré Billy Gibbons et Frank Beard. "C’était juste nous et la musique, pas de public de milliers de personnes, pas d’heure sociale après sur le parking, pas de stands, pas de bus de tournée. Nous avons su tout de suite que c’était un moment spécial, nous tous au même endroit et au même moment. Quel moment ce fut ! C’était aussi simple que lorsque nous avions commencé à tourner dans un énorme break Chrysler. Nous conduisions sur de longues distances entre ces concerts lointains, sous le ciel noir du Texas en entendant pour la première fois nos disques à la radio. Nous étions liés comme des frères."

Raw est ainsi l’un des derniers albums live du groupe sur lequel figure le bassiste Dusty Hill, décédé en 2021. La sortie de l’album est prévue pour le 22 juillet prochain via Shelter Records/BMG et il est dédié "à la mémoire vertueuse de Dusty". "Le Dust' a peut-être quitté le navire, mais il est toujours parmi nous", concluent-ils.

Le groupe a aussi récemment vendu son catalogue musical pour un montant de d’environ 50 millions de dollars, selon Variety. L’accord concerne le répertoire déjà publié et les royalties sur les disques et les lives.