Zygomaticorama, l’émission d’humour qui a bercé l’enfance d’Isabelle Lodetti

Cette émission d’humour d’abord présentée par Pierre Tchernia, puis par Bernard Faure, alias Monsieur Zygo, s’adressait à un large public et proposait des sketches d’humoristes. Mais le clou du programme, c’était surtout des caméras cachées concoctées par ce fameux Monsieur Zygo. " Le dimanche soir, j’étais autorisée à me coucher plus tard, explique Isabelle Lodetti. C’est là que j’ai aussi découvert une marionnette qui allait devenir plus tard LA star à ne pas louper : Tatayet. C’était aussi un moment inoubliable de la soirée, mais ce qui valait vraiment le fait de rester devant notre petit écran, c’était ces caméras cachées de Monsieur Zygo ".