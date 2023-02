Zwangere Guy et M83 à l’affiche du Pukkelpop cet été

Zwangere Guy, M83, Chase & Status, Joji et Nothing But Thieves viennent s’ajouter à l’affiche du Pukkelpop, qui se déroulera du 17 au 20 août sur la plaine de Kiewit (Limbourg), ont annoncé mercredi les organisateurs du festival.

L’affiche du vendredi s’annonce haute en couleurs : la musique électronique aux accents psychédéliques du français M83 et la pop sucrée de Froukje se joindront au groupe Years&Years et Yungblud, déjà annoncés début février.

Samedi, le duo de DJ Chase & Status soufflera sa vingtième bougie avec un set électro qui fera trembler la Boiler Room. Joji viendra quant à lui compléter l’affiche du troisième jour. Star de YouTube et inventeur du "mème" Harlem Shake, ce musicien australo-japonais est notamment connu pour avoir déclenché un raz-de-marée sur TikTok à la sortie de son titre "Glimpse of us" en juin dernier.

Samedi, les amateurs de rock et de riffs affûtés ne seront pas en reste, puisque le groupe britannique Nothing But Thieves enflammera les festivaliers aux côtés de la Belge Angèle, d’Anne-Marie, de Limp Bizkit ou encore Steve Lacey.

L’affiche du dimanche, qui réunissait déjà The Killers, Florence + The Machine et Dropkick Murphys, sera complétée par le rap noir/jaune/rouge de Zwangere Guy. La journée sera polyvalente en termes d’ambiances musicales : le punk hardcore du trio belge Brutus et du groupe Beartooth côtoiera ainsi la jungle lo-fi de Nia Archives, en passant par la bass music britannique du duo Two Shell. De nouveaux artistes seront encore annoncés prochainement.