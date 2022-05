Zverev fait tomber Alcaraz au terme d’un combat titanesque et file en demi-finale

Alexander Zverev s’est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en battant l’Espagnol Carlos Alcaraz en quatre sets 6-4 6-4 4-6 7-6 (9/7) et 3h21 de combat. L’Allemand s’offre un rendez-vous avec le vainqueur du duel entre Nadal et Djokovic pour une place en finale.

Bien entré dans le match, Carlos Alcaraz s’offre déjà une balle de break sur le premier jeu de service d’Alexander Zverev. Le numéro 3 mondial la sauve d’un grand coup droit croisé qu’Alcaraz ne parvient pas à remettre dans le terrain. L’Espagnol est un peu pressé en ce début de match et commet de grosses fautes.

Il offre d’ailleurs une première balle de break à l’Allemand sur une volée qui termine dans le filet à 2-2. Son touché lui permet de la sauver sur une magnifique amortie. Zverev s’en offre une deuxième qu’il manque en envoyant un revers dans le filet. La troisième est la bonne sur un gros retour de revers qu’Alcaraz, monté à la volée, ne parvient pas à remettre dans le terrain.

L’Allemand est ensuite solide sur ses mises en jeu et parvient sans trop de difficulté à empocher la première manche 4-6 en 50 minutes, bien aidé par un Alcaraz sans doute un peu nerveux qui ne varie pas suffisamment son jeu pour mettre Zverev en difficulté.

L’Espagnol semble un peu mieux dans le début du deuxième set et profite d’un jeu de service un peu moins solide de Zverev pour s’offrir une balle de break à 2-1 mais son retour sur deuxième balle est trop long et il ne parvient pas à réaliser le break.

Quelques minutes plus tard, à 3-3, Zverev s’offre deux balles de break en coupant bien au filet. Le break est réussi sur un nouveau service/volée bien contré par l’Allemand qui mène 3-4 dans cette deuxième manche.

Alcaraz s’accroche et s’offre une balle de débreak au terme d’un point où il a dû s’arracher. Elle est manquée par l’Espagnol qui voit sa balle mourir juste derrière la ligne. Le train est passé et Zverev s’envole vers le gain de la seconde manche qu’il conclut sur un ace (4-6).

Le troisième set est serré et les deux joueurs sont solides sur leur mise en jeu tout en proposant au public de magnifiques points remplis d’intensité. Il faut attendre 4-4 pour voir la première balle de break du troisième set, en faveur de Zverev. Mais Carlos Alcaraz est plein de sang-froid et la sauve sur une magnifique amortie. Et dans le jeu suivant, le jeune Espagnol parvient pour la première fois du match à breaker Zverev et remporte le troisième set 6-4.

La quatrième manche est tout aussi tendue et les deux joueurs donnent tout pour conserver leur mise en jeu. Entre premières balles bien au-delà des 200 km/h, coups gagnants qui fusent et amorties bien senties, les deux joueurs jouent un tennis d’une grande qualité et ne parviennent pas à se départager.

Le premier à devoir sauver une balle de break dans ce set est Alcaraz, qui en sauve une mais se fait breaker sur la deuxième sur une double faute. On pense alors que le match a trouvé son vainqueur mais Zverev passe complètement à côté de son jeu de service et permet à Alcaraz de s’offrir un tie-break pour rester en vie dans le match.

Là encore, l’atmosphère est insoutenable et les deux joueurs gratifient le public de coups exceptionnels. L’Espagnol est le premier à s’offrir une balle de set mais ne parvient pas à convertir l’occasion. Zverev s’offre ensuite une balle de match qui reste coincé dans la bande du filet. La deuxième occasion est la bonne pour l’Allemand qui conclut sur un revers long de ligne qui crucifie Alcaraz.

Au terme d’un combat de 3h21, Zverev s’impose 6-4 6-4 4-6 7-6 (9/7) et s’offre un billet pour les demi-finales où il affrontera le vainqueur du duel entre Nadal et Djokovic.