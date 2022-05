Zverev et Alcaraz vainqueurs en 5 sets : "On sait que cela se paie souvent cash dans la suite du tournoi"

Le quatrième jour de Roland-Garros nous a réservé un spectacle dont on aurait à peine osé imaginer le scénario. Carlos Alcaraz a été totalement malmené par Albert Ramos-Vinolas, Alexander Zverev a dû aller au bout de lui-même pour l’emporter face à Sebastian Baez. La nouvelle génération se montre à Paris et décidément, cette partie de tableau avec Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev nous réserve encore du spectacle de haut vol. Laurent Bruwier et Didier Jacquet débriefent la journée pour nous.

La nouvelle génération était au rendez-vous sur les courts ce mercredi, même si elle a connu des fortunes diverses. "Quel que soit le niveau, il y a des passages obligés. On se dit toujours que si vous passez cette étape-là, vous allez pouvoir revendiquer autre chose. Alors pour l’un il a manqué une balle, l’autre il a gagné une balle de plus ce qui nous a permis d’avoir un spectacle énorme aujourd’hui. Ça reste un deuxième tour du Grand-Chelem."

Ces affiches étaient attendues chez les hommes ? "Des affiches parce que ce sont de véritables tests. On les annonce comme étant de futurs grands mais encore faut-il assumer son rang sur le terrain et c’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui."

Zverev, Nadal, Alcaraz, Djokovic, tous sont dans la même partie du tableau : "C’est chaud ça. D’autant qu’Alcaraz vient quand même de jouer cinq sets, Zverev aussi. Par rapport au vécu de Roland Garros depuis plusieurs années, on sait que lorsqu’on tergiverse aux premiers tours, on le paie souvent cash par la suite. Ça ne sera certainement pas si simple pour ces deux-là par la suite."

La fatigue aura donc un rôle à jouer pour la suite ? "Oui, tant la fatigue physique que mentale, ils sont allés puiser dans leurs ressources. Ils étaient tous les deux malmenés et ça risque forcément de peser dans la balance pour la suite."