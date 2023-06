Zuzalu, cette ville éphémère habitée par des milliardaires refusant de vieillir.

Pour ces "longévistes", investir des millions de dollars dans la biotechnologie pour allonger l’espérance de vie a des limites : les lois. Et plus particulièrement les réglementations de l’industrie pharmaceutique aux Etats-Unis, en Europe ou ailleurs. "Je suis assez ultra-libéral... Qui suis-je pour vous empêcher d'essayer un traitement ? Nous sommes tous des adultes et si vous comprenez ce que vous faites et si vous comprenez le risque, alors faites-le !", explique Josef Christensen, participant de Zuzalu et responsable du développement commercial de l'entreprise de cellules souches StemMedical, au magazine MIT Technoloy Review.

Ces libertaires se heurtent à un problème : l'OMS ne reconnaît pas le vieillissement comme une maladie.

Or cette reconnaissance leur permettrait d’effectuer de multiples essais cliniques avec l’accord des autorités sanitaires. Pour se libérer de ce cadre juridique (vu comme une véritable contrainte) et mener comme bon leur semble des essais et des expérimentations, l’idée serait de fonder leur propre Etat. Un espace décentralisé financé par une communauté, qui possède sa propre monnaie, une crypto-monnaie en l'occurrence, et qui serait reconnu par les autres Nations. Mais concrètement, comment mettre en œuvre un Etat-Réseau ?