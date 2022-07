"ZushiBoyz" de Caba et JJ : la rareté, le bon plan pour les artistes ?

Des futures reliques ?

De manière générale dans l'industrie musicale, lorsqu'un artiste sort un album, l'objectif est de multiplier les canaux de distribution via lesquels le public pourra l'écouter. Pour atteindre l'audience la plus large possible, l'album sort donc en CD, en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming les plus populaires. Dans le cas de "ZushiBoyz", c'est tout le contraire : limiter la distribution au maximum pour faire du vinyle un objet rare, presqu'une pièce de collection réservée à une poignée de chanceux.

Le disque pourrait même devenir une relique dans quelques années puisque le volume 1 de "ZushiBoyz" sorti dans les mêmes conditions se revendait déjà à plusieurs centaines d'euros sur des sites de seconde main après sa sortie (vendu de base à 30€). On peut d'ailleurs toujours en trouver sur certains sites à plus de 400€. Si c'est plutôt un joli coup marketing pour le carolo et le bruxellois, ils sont loin d'être les premiers à opter pour cette stratégie.

Pas une première

Le dernier exemple en date, c'est le dernier album d'Orelsan. Le rappeur a sorti quinze éditions limitées de "Civilisation", chacune correspondant à l'une des tracks du projet. Les différentes éditions avaient un nombre d'exemplaires différents : le cd du morceau "La quête" dédicacé par l'artiste était par exemple limité à 500 exemplaires. Il n'en fallait pas plus pour que la machine s'emballe : cette version a été sold out en quelques minutes, et certains de ces albums se sont retrouvés en vente à prix d'or sur plusieurs sites.