"Зупинка" Зупінка: комічна репрезентація українською мовою | "Zupinka", un spectacle d'humour en ukrainien

Українські актори привезуть до Антверпену виставу українською. Скучили за рідною мовою? Вперше в Бельгії проходить комедійна вистава українською мовою.

Комедія "Зупинка" про двох абсолютно різних людей, які опинилися на автобусній зупинці, відірваними від світу непогодою, що розгулялася не на жарт. Поліна - багата і примхлива жінка, що втекла від свого нареченого. Кирило – бідний музейний архіваріус, що повертається додому після звичайного робочого дня. Бурхлива стихія зовні та ураган пристрастей всередині!

На сцені Ви побачите молодих але досвідчених акторів які вже зіграли багато ролей у театрі та кіно, а саме Любава Грєшнова, Михайло Пшеничний, Сергій Бережко. З початком війни актори зупинили всі свої проєкти, якимось чином пов’язані із країною-агресором, та вкладають свої таланти, ресурси тільки в український театр та кіно.

Вистава відбудеться у неділю 30 жовтня о 15:00 у місті Антверпен за адресою Antwerpen Luchtbal Schouwburg (Columbiastraat, 8A)..

Ціни на виставу складають 25, 30 та 35 євро. Частина прибутку буде перерахована на допомогу Україні. Частина грошей із кожного квитка піде на користь України.

Замовити квитки та отримати додаткову інформацію можна за телефоном: +32 485 061 355

Організатор: Творче об'єднання Culture Connection vzw