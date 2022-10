"Зупинка" Зупінка: комічна репрезентація українською мовою | "Zupinka", un spectacle d'humour en ukrainien

Un spectacle d'humour en ukrainien

Votre langue maternelle vous manque ? Pour la première fois en Belgique, un spectacle d'humour en ukrainien est organisé. Cela se passe à Anvers, le 30 octobre.

La comédie "Zupinka" raconte l'histoire de deux personnes complètement différentes qui se sont retrouvées à un arrêt de bus, coupées du monde par le mauvais temps, ce qui n'était pas une blague. Polina est une femme riche et capricieuse qui a fui son fiancé. Kyrylo est un pauvre archiviste de musée qui rentre chez lui après une journée normale de travail. Un élément orageux à l'extérieur et un ouragan de passions à l'intérieur !

Lyubava Greshnova, Mykhailo Pshenichny et Serhii Berezhko seront sur scène. Ils ont déjà joué de nombreux rôles au théâtre et au cinéma . Avec le début de la guerre, les acteurs ont arrêté tous leurs projets liés d'une manière ou d'une autre à la Russie et n'investissent leurs talents et leurs ressources que dans le théâtre et le cinéma ukrainiens.

La représentation aura lieu le dimanche 30 octobre à 15h à Anvers , au Luchtbal Schouwburg (Columbiastraat, 8A).

Les prix de la représentation sont de 25, 30 et 35 euros. Une partie de l'argent de chaque billet profitera à l'Ukraine.

Informations supplémentaires : +32 485 061 355

Organisateur : Association créative Culture Connection vzw