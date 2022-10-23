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Ukraine - Україна

"Зупинка" Зупінка: комічна репрезентація українською мовою | "Zupinka", un spectacle d'humour en ukrainien

актори шоу
il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Micha

Українські актори привезуть до Антверпену виставу українською. Скучили за рідною мовою? Вперше в Бельгії проходить комедійна вистава українською мовою. 

Комедія "Зупинка" про двох абсолютно різних людей, які опинилися на автобусній зупинці, відірваними від світу непогодою, що розгулялася не на жарт. Поліна - багата і примхлива жінка, що втекла від свого нареченого. Кирило – бідний музейний архіваріус, що повертається додому після звичайного робочого дня. Бурхлива стихія зовні та ураган пристрастей всередині! 

На сцені Ви побачите молодих але досвідчених акторів які вже зіграли багато ролей у театрі та кіно, а саме Любава Грєшнова, Михайло Пшеничний, Сергій Бережко. З початком війни актори зупинили всі свої проєкти, якимось чином пов’язані із країною-агресором, та вкладають свої таланти, ресурси тільки в український театр та кіно.

Вистава відбудеться у неділю 30 жовтня о 15:00 у місті Антверпен за адресою Antwerpen Luchtbal Schouwburg (Columbiastraat, 8A)..
Ціни на виставу складають 25, 30 та 35 євро.  Частина прибутку буде перерахована на допомогу Україні. Частина грошей із кожного квитка піде на користь України.

Замовити квитки та отримати додаткову інформацію можна за телефоном: +32 485 061 355

Організатор: Творче об'єднання Culture Connection vzw

Un spectacle d'humour en ukrainien

Votre langue maternelle vous manque ? Pour la première fois en Belgique, un spectacle d'humour en ukrainien est organisé. Cela se passe à Anvers, le 30 octobre.

La comédie "Zupinka" raconte l'histoire de deux personnes complètement différentes qui se sont retrouvées à un arrêt de bus, coupées du monde par le mauvais temps, ce qui n'était pas une blague. Polina est une femme riche et capricieuse qui a fui son fiancé. Kyrylo est un pauvre archiviste de musée qui rentre chez lui après une journée normale de travail. Un élément orageux à l'extérieur et un ouragan de passions à l'intérieur !

Lyubava Greshnova, Mykhailo Pshenichny et Serhii Berezhko seront sur scène. Ils ont déjà joué de nombreux rôles au théâtre et au cinéma . Avec le début de la guerre, les acteurs ont arrêté tous leurs projets liés d'une manière ou d'une autre à la Russie et n'investissent leurs talents et leurs ressources que dans le théâtre et le cinéma ukrainiens.

La représentation aura lieu le dimanche 30 octobre à 15h à Anvers , au Luchtbal Schouwburg (Columbiastraat, 8A).

Les prix de la représentation sont de 25, 30 et 35 euros. Une partie de l'argent de chaque billet profitera à l'Ukraine.

Informations supplémentaires : +32 485 061 355

Organisateur : Association créative Culture Connection vzw

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