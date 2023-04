Zuny Gaming Masters, un tournoi Mariokart 8 Deluxe et Splatoon 3 ouvert à tous !

Avec les Zuny Gaming Masters, Zuny et Spacefwd souhaitent proposer un rendez-vous grand public au travers des jeux cultes pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs belges mais également aux passionné.e.s qui pourront suivre l’événement en direct sur Twitch.

Spacefwd est une agence de communication marketing, spécialisée dans les univers gaming, nerd et/ou hip hop. Ils sont notamment derrière la Gaming Zone des Ardentes, mais également les Gaming Nights, une LAN à Louvain-la-Neuve retransmise sur Twitch dont le cashprize culminait à 15.000€, soldée par une victoire de l'équipe "Get Belged".

"Nous sommes vraiment très heureux de l'engouement manifesté par la communauté sachant que notre objectif est de continuer à développer l'écosystème gaming et esport local en créant des évènements où les joueurs, influenceurs et fans peuvent se retrouver et échanger. Une chose encore très rare en Belgique francophone et ceci ne serait pas possible sans le soutien du projet Rayonnement Wallonie" confiait alors Emilien Eloy, Managing Partner de Spacefwd, à nos confrères de la DH.