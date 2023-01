Zulte Waregem renoue avec le succès contre Malines et redonne la lanterne rouge à Seraing

Zulte Waregem a renoué avec la victoire en s’imposant 2-0 face au KV Malines, dimanche, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Belgique de football.

Zulte Waregem ouvrait le score dès la 5e minute grâce à un coup franc direct de Nicolas Rommens. Le deuxième but tombait en seconde période, sur un penalty sifflé pour une faute de Dimitri Lavalée sur Ruud Vormer, arrivé en semaine du Club Bruges. Après un long 'check' du VAR, Zinho Gano doublait la mise des onze mètres (73e). Zulte Waregem passait tout près du troisième but, mais Gano manquait de précision (85e) et Abdoulaye Sissako tirait sur la transversale (90e+1).

Zulte Waregem s’impose en championnat pour la première fois depuis le 20 octobre et une série de cinq rencontres sans succès (trois défaites et deux partages). Cette victoire permet aux troupes de Mbaye Leye de redonner la lanterne rouge à Seraing (14 points), qui avait provisoirement quitté la dernière place après son succès 1-2 à Ostende samedi. Avec 16 points, Zulte Waregem dépasse même Courtrai (15 points), qui se déplace à Oud-Heverlee Louvain en soirée, et revient à une longueur d’Ostende, le premier sauvé. Quatorzième avec 19 points, Malines voit la zone rouge se rapprocher.