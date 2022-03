Zulte Waregem corrige Eupen avec le 150e but de Vossen, le CS Bruges éteint Courtrai

Zulte Waregem a remporté l'affiche de bas de classement l'opposant à Eupen ce samedi lors de la 31e journée de championnat. Le Essevee s'est imposé 3-0, notamment grâce au 150e but en Pro League de Jelle Vossen, et se donne un peu d'air en fond de tableau. Avec 32 unités, les hommes de Timmy Simons cèdent leur seizième place aux Eupenois, 31 points, et prennent neuf longueurs d'avance sur Seraing, barragiste pour la relégation.

L'ouverture du score intervenait en début de rencontre en faveur de Zulte Waregem sur le treizième assist de la saison de Dompé. L'ancien Standarman se débarrassait de deux défenseurs avant de centrer vers Ciranni. En pleine extension, l'arrière droit déviait subtilement de l'extérieur du pied droit pour tromper Nurudeen (11e, 1-0).

Après 20 minutes compliquées dans le jeu, les Pandas tentaient leur chance via des frappes de Nuhu (23e et 36e) et une reprise dans le rectangle de Magnée (26e), mais sans réellement inquiéter Bossut. Dans les dernières secondes de la mi-temps, Eupen pensait bénéficier d'un penalty pour une faute de main de Boya, mais après visionnage des images, l'arbitre du match M. Put décidait de revenir sur sa décision.