"Zoziaux et Loisirs", le perchoir loupé de Bérengère !

"Zoziaux et Loisirs", la nouvelle parodie de "Jardins et Loisirs" réalisée par Martin Charlier et validée par tous les fans de l’émission !

Au programme de ce mois de mai : Le Muguet évidemment. Francis nous donne son petit secret pour obtenir un muguet bien fourni : ne pas tondre pendant 10 ans !

Luc lui, n’a pas du tout l’impression d’être au mois de mai, il caille, il a dû remettre son gros anorak ! En même temps, sa séquence a été tournée au mois d’octobre !

Quant à Bérangère, elle a récupéré le vieux treillis du fond de son jardin et une roue de charette pour en faire un perchoir à zoziaux ! Le souci, c’est qu’il ressemble plus à un piège à taupe qu’à autre chose.