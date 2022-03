Zoonose, la bible des années covid de Cédric Gerbehaye et Caroline Lamarche

Zoonose, nom féminin désignant une maladie infectieuse des animaux vertébrés transmissible à l’être humain.

Le photographe Cédric Gerbehaye réunit sous ce terme un ensemble d’images prises en temps de covid au CHU Tivoli installé à La Louvière et à la maison de retraite du CPAS louviérois. L’auteure Caroline Lamarche a recueilli les témoignages des travailleurs du soin et des invisibles qui leur ont prêté main forte, le personnel d’entretien et les agents de sécurité, entre autres. Tous étaient solidaires. Zoonose, documentation d’une pandémie est un album fort et sobre paru aux éditions Le bec en l’air et une exposition éponyme présentée au Mill, Musée Ianchelevici La Louvière, jusqu’au 26 mars.

Cédric Gerbehaye et Caroline Lamarche ont fait une immersion d’un an auprès du personnel soignant, traversant les trois vagues de la pandémie, du printemps 2020 à l’été 2021. Ils documentent les actes de la tragédie. Les textes et les images relatent le combat contre un virus tout-puissant et illustrent la résistance des soignants et leur désir de maintenir le lien.