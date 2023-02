Zoomer ! : miroir...miroir... Comment la génération réseaux sociaux se regarde-t-elle dans le miroir ?

C’est une réflexion qui commence dans une salle de fitness… "On en voit beaucoup en train de se photographier devant les miroirs, à partir de 14 ans, ils sont de plus en plus nombreux, ça doit être l’effet Instagram, TikTok et influenceurs", observe-t-on à l’accueil.

Quel rapport les jeunes entretiennent-ils avec leur corps à l’heure des réseaux sociaux, axés par définition sur l’image de soi ? Un rapport très positif pour Victoria, étudiante de 19 ans. Son compte TikTok mêlant danse hip-hop et promotion d’articles de mode enregistre plus de 125.000 abonnés ! Une expérience qui lui a donné confiance et assurance.