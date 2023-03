Zoomer ! Les jeunes migrants en double quête : atteindre l’Europe et y fonder sa vie d’adulte

Saif va avoir vingt ans mais se dit un peu "vieux" dans sa tête. Et pour cause : son grand voyage depuis l’Afghanistan vers l’Europe, entamé à 13 ans en solo, l’a plongé dans le monde des adultes comme on tombe dans l’eau froide.

Après onze mois de périple et autant de pays traversés, il est arrivé en Belgique et y a entamé un nouveau parcours : demande de protection et de papiers, vie d’ado loin de son foyer puis vie d’adulte à initier.

Ces jeunes migrants arrivés seuls sont-ils des "Zoomers" comme les autres ? Quel regard leur portent les autres "Gén' Z'"? Que leur faut-il pour reprendre pied ? Qu’attendent-ils de l’avenir ? A vingt ans, qu’ont-ils comme bagage, comme atouts ou comme poids ? Comme promesses faites au pays, le jour du départ ?

Selon l’OIM (ONU Migration), dans le monde, plus d’un migrant international sur dix a moins de 24 ans. Parmi eux, 43.000 mineurs non accompagnés ont demandé l’asile dans l’Union européenne en 2022.

Cet épisode de notre podcast est consacré à ceux qui, dans la constellation "Génération Z", ont des milliers de kilomètres dans les pieds et quelques années de rab' dans la tête.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro", un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et vos plateformes habituelles.

Avec Saifullah Malakhel et son énergie, Miakhel, de jeunes usagers de la gare du Nord à Bruxelles, Clément Valentin (Ciré) et l'aide de l'association Mentor Escale.

Suivez toute l’actualité européenne avec EuranetPlus, le premier réseau d’information européenne.