Zoomer! La "Génération Z" prend le micro et se révèle dans un podcast en 18 épisodes

Etes-vous un Zoomer ? Non, pas un Boomer. Un Zoomer avec un Z, comme dans "zoom", "zapping" ou "buzz". Un Z pour "Génération Z", celle qui suit les générations X et Y. Zoomer est l'un des surnoms, dans les médias anglophones, pour les jeunes nés de 1997 à 2010.

Ils sont en secondaires, dans les auditoires, ou alors fraîchement arrivés dans la vie dite "active", parfois en quête de projet, parfois déjà au boulot et parfois les deux. Mais qu'auraient en commun un adolescent et une jeune adulte, rural ou urbaine, de retour des sports d'hiver ou de chez les voisins, élevé au bio ou au fast food, en Belgique ou ailleurs en Europe ?

Peut-être d'être nés avec les réseaux sociaux ? De se souvenir des attentats de Paris et de Bruxelles. D'avoir poussé sous les rafales de questions climatiques et sur la houle du Covid, puis des nouvelles d’Ukraine.

Est-ce que ces secousses laissent des traces communes, des tendances de génération ? Percevra-t-on ces tendances à la sortie des urnes l'an prochain, année électorale dont le scrutin européen sera ouvert aux électeurs belges dès 16 ans ?

Ce sont eux, les Zoomers, qui vont nous le raconter, à nous les plus (ou beaucoup plus) de 26 ans, dans les 18 épisodes de ce podcast, à travers 18 portraits en immersion sonore. Le micro sera dans les mains de ces jeunes Européens. Peut-être pour nous faire entendre que ces histoires de générations et ces surnoms, c'est ringard. Comme le mot ringard, d'ailleurs. On verra: ce podcast ira où ils nous emmènent.

"Zoomer! La génération Z au micro" est un podcast La Première - RTBF info - EuranetPlus, disponible sur Auvio.be et sur vos plateformes de podcast habituelles.

Suivez toute l’actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d’information européenne.