Zoomer ! : Et toi, tu vas faire quoi ? Entre les doutes, choisir sa voie

"Lost in transition", beaucoup de jeunes ont du mal à faire un choix d'études ou de profession. Pour certains, c'est même la panne sèche! L'expression Plus tard, je serai... vaut-elle encore pour la génération Z, que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter et à garder ? Comment s'orienter face à l'éventail de possibilités? Avec quelles attentes et visions d'un monde du travail dont les réalités changent tous les jours ?

Ce quatrième épisode du podcast Zoomer! s'interroge sur les transitions clés marquant cette génération avant son entrée dans "la vie adulte". De l'orientation à la fin des études, de la recherche d’un premier emploi au départ du domicile parental... Autant de transitions retardées d’une génération à l’autre.

Aujourd'hui, bien se connaître avant de poser un choix, être épanoui au travail, quitte à en changer régulièrement, et surtout y trouver du sens paraît indispensable aux yeux de ces jeunes qui ne veulent plus perdre leur vie à la gagner.