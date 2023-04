Zoomer et gamer : quel rôle les jeux vidéo jouent-ils chez les jeunes ?

"ZOOMER ! La Génération Z au micro", un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de "Zoom", allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et vos plateformes habituelles.

Avec la joueuse de Rocket League et streameuse @Amphirae, les gamers du Festival Made in Asia, RTBF iXPé, Maxime Verbesselt de l'asbl Action Medias Jeunes et des participants à l'atelier "Crée ton jeu vidéo!".

Suivez toute l’actualité européenne avec EuranetPlus, le premier réseau d’information européenne.