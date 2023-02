Zoomer ! : Comment la génération réseaux sociaux se regarde-t-elle dans le miroir ?

C’est une réflexion qui commence dans une salle de fitness… "On en voit beaucoup en train de se photographier devant les miroirs, à partir de 14 ans, ils sont de plus en plus nombreux, ça doit être l’effet Instagram, TikTok et influenceurs", observe-t-on à l’accueil.

Quel rapport les jeunes entretiennent-ils avec leurs corps à l’heure des réseaux sociaux, axés par définition sur l’image de soi ? Un rapport très positif pour Victoria, étudiante de 19 ans. Son compte TikTok mêlant danse hip-hop et promotion d’articles de mode enregistre plus de 125.000 abonnés ! Une expérience qui lui a donné confiance et assurance.

Tout l’inverse pour Isée, qui débarque sur Instagram le jour de ses 13 ans et découvre les diktats de l’apparence, à coups de filtres souvent très éloignés de la réalité… Sans identification possible, en pleine construction identitaire, l’adolescente va développer un mal-être qu’elle parvient aujourd’hui, à 16 ans, à dépasser… En partie grâce aux réseaux sociaux !

Ni tout blanc ni tout noir, mais incontournables outils d’information, de communication et d’expression de cette génération qui s’y raconte.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro", un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de "Zoom", allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et vos plateformes habituelles.

Avec Isée Piazza, Victoria Pallen (@victoria_pln), Pascal Minotte du CRéSaM (Centre wallon de Référence en Santé Mentale) et les jeunes habitués de la salle de sport Jims Jourdan.

Suivez toute l’actualité européenne avec EuranetPlus, le premier réseau d’information européenne.