Zoom sur une plante : Rosa ‘Félicité et Perpétue’ & Rosa ‘Pleine de Grâce’

Ce rosier liane date de 1827 et un le résultat d’une obtention du jardinier en chef du Duc d’Orléans. Rosa 'Félicité et Perpétue' est un cultivar issu du rosier toujours-vert - Rosa sempervirens – originaire du Sud de l’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie mineure. Les rosiers sempervirens sont persistants, robustes et supportent bien les sols secs, les climats chauds ou encore la mi-ombre des sous-bois. Le Rosa 'Félicité et Perpétue' pousse et fleurit quasi partout même dans les terres arides et caillouteuses. Moyennement rustique, ce rosier résiste à -12/-15°.

Il atteint facilement 4 à 5 mètres de haut pour une envergure de 2 à 3 mètres. Ses longues tiges sont souples couvertes d’un généreux feuillage vert foncé brillant.

A la fin du printemps, de grosses grappes de petites roses en pompons serrés, de couleur blanc-crème légèrement rosé s’épanouissent.

Après la floraison, ses petits fruits rouge-orange sont un régal pour des oiseaux.